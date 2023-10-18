الأمين العام للأمم المتحدة يطلق مناشدة عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يطلق مناشدة عاجلة
التاريخ
10/18/2023 1:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بالرعب جراء استشهاد مئات الأشخاص في قصف على مستشفى بغزة
ودعا غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وناشد حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون شرط، وحث إسرائيل على السماح بالوصول الفوري للمساعدات إلى غزة.
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