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الأمين العام للأمم المتحدة يطلق مناشدة عاجلة

10/18/2023 1:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بالرعب جراء استشهاد مئات الأشخاص في قصف على مستشفى بغزة


ودعا غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.


وناشد حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون شرط، وحث إسرائيل على السماح بالوصول الفوري للمساعدات إلى غزة.


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