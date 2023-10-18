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الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال

10/18/2023 1:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 12 يوما أدى على سقوط أكثر من 3200 شهيد و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.


وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة أمس على غزة بقصف مستشفى المعمداني، مخلفا أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.


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