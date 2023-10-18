الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال
التاريخ
10/18/2023 1:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 12 يوما أدى على سقوط أكثر من 3200 شهيد و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة أمس على غزة بقصف مستشفى المعمداني، مخلفا أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.
MENAFN18102023000208011052ID1107261492
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.