الذهب يلمع مع الإقبال على الملاذ الآمن وسط توترات الشرق الأوسط



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أجج انفجار دام في غزة المخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي مما أدى إلى استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1929.89 دولار للأوقية (الأونصة)، كما قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1942.70 دولار.

وقُتل نحو 500 فلسطيني في انفجار بمستشفى بمدينة غزة أمس الثلاثاء مما أثار احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 100 دولار منذ بدء الصراع على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي صدرت في الآونة الأخيرة وعززت الرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة والتي تؤدي إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الإنتاج في المصانع الأمريكية ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بشكل قوي.

وتترقب الأسواق الآن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول غدا الخميس للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.93 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.77 دولار. فيما هبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1134.93 دولار.

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