Wednesday, 18 October 2023 08:07 GMT

شي: مبادرة الحزام والطريق ستعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي

10/18/2023 12:23:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء أنّ مبادرة الحزام والطريق، المشروع الضخم الذي أطلقته بلاده لتطوير بنى تحتية في حوالي مئة بلد، "ستعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

ونقلت شينخوا عن شي قوله في كلمة ألقاها في بكين في افتتاح "منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي" إنّ "مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تعزيز الروابط في ما يتعلق بالسياسة والبنى التحتية والتجارة والتمويل والتواصل بين الناس، وإعطاء زخم جديد للاقتصاد العالمي".

وأضاف أمام وفود من 130 دولة تشارك في المنتدى أنّ بلاده ترفض "الإكراه الاقتصادي" و"المواجهة بين الكتل".

وعلى رأس قائمة الضيوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقوم بأول زيارة له إلى دولة عالمية كبرى منذ أن أدّى غزو قواته لأوكرانيا إلى فرض عزلة دولية على بلاده.

وشدّد شي على أنّ بكين لن تنخرط في أيّ "مواجهة أيديولوجية أو ألعاب جيوسياسية أو مواجهة بين الكتل".

وقال "نحن نعارض العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي وفكّ الارتباط".

وشدّد الرئيس الصيني على أنّ بلاده "مستعدّة لتعميق التعاون مع شركاء الحزام والطريق... والعمل دون كلل لتحديث كلّ دولة في العالم".

وأضاف "نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأنه فقط عندما يكون هناك تعاون مربح للطرفين، يمكن إنجاز الأمور وتنفيذها بشكل جيّد".

ولفت إلى أنّ بناء "مبادة الحزام والطريق بدأ في الصين، لكنّ إنجازاتها وفرصها ملك للعالم".
بور/بم

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN18102023000110011019ID1107261423

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث