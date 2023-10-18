شي: مبادرة الحزام والطريق ستعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء أنّ مبادرة الحزام والطريق، المشروع الضخم الذي أطلقته بلاده لتطوير بنى تحتية في حوالي مئة بلد، "ستعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

ونقلت شينخوا عن شي قوله في كلمة ألقاها في بكين في افتتاح "منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي" إنّ "مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تعزيز الروابط في ما يتعلق بالسياسة والبنى التحتية والتجارة والتمويل والتواصل بين الناس، وإعطاء زخم جديد للاقتصاد العالمي".

وأضاف أمام وفود من 130 دولة تشارك في المنتدى أنّ بلاده ترفض "الإكراه الاقتصادي" و"المواجهة بين الكتل".

وعلى رأس قائمة الضيوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقوم بأول زيارة له إلى دولة عالمية كبرى منذ أن أدّى غزو قواته لأوكرانيا إلى فرض عزلة دولية على بلاده.

وشدّد شي على أنّ بكين لن تنخرط في أيّ "مواجهة أيديولوجية أو ألعاب جيوسياسية أو مواجهة بين الكتل".

وقال "نحن نعارض العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي وفكّ الارتباط".

وشدّد الرئيس الصيني على أنّ بلاده "مستعدّة لتعميق التعاون مع شركاء الحزام والطريق... والعمل دون كلل لتحديث كلّ دولة في العالم".

وأضاف "نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأنه فقط عندما يكون هناك تعاون مربح للطرفين، يمكن إنجاز الأمور وتنفيذها بشكل جيّد".

ولفت إلى أنّ بناء "مبادة الحزام والطريق بدأ في الصين، لكنّ إنجازاتها وفرصها ملك للعالم".

بور/بم

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