مقصف افتراضي في المدارس الحكومية للطلبة وذويهم قريبا

كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن اعتزامها إطلاق مبادرة مبتكرة تحمل اسم «المقصف الافتراضي»، لتحسين تجربة التغذية المدرسية للطلبة وتسهيل العملية على أولياء الأمور، كجزء من جهود المؤسسة لتعزيز الخدمات التعليمية وتوفير بيئة مدرسية صحية ومريحة.

واستعرضت المؤسسة «المقصف الافتراضي» في جيتكس غلوبال، مشيرة إلى أنه يتيح فرصة اختيار وجبات الطعام المدرسية، ما يوفر المرونة والتحكم في الاختيارات الغذائية، وبفضل هذه المبادرة، لن يعود الطلاب بحاجة إلى الانتظار في الطابور للحصول على الغذاء أو تناوله، بل سيتم توفير وجباتهم وفقاً للاختيارات التي قاموا بها مسبقاً.

وتعتمد عملية الطلب والتوصيل في المقصف الافتراضي على منصة إلكترونية متقدمة، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول عن طريق رابط سيتم توفيره لاحقاً من قبل المؤسسة عند الإطلاق الرسمي، حيث سيوفر المقصف قائمة الأطعمة المتاحة، واختيار الوجبات المفضلة للأبناء قبل يوم من استلام الوجبة مع إمكانية الدفع الإلكتروني، ليتم بعد ذلك تجهيز الوجبات وتوصيلها إلى الطلبة في أماكنهم في الوقت المحدد دون الحاجة إلى الانتظار في الطابور.

وتعكس هذه المبادرة تطورا هاما في مجال التعليم المدرسي وتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور، حيث تسهم في تعزيز تجربة التغذية المدرسية من خلال توفير مرونة أكبر وتحسين جودة الوجبات المقدمة، مما يسهم في تعزيز صحة وتركيز الطلاب خلال فترة الدراسة.

ومن المتوقع أن يحقق المقصف الافتراضي ردود فعل إيجابية من قبل أولياء الأمور والطلاب، حيث يعزز حرية الاختيار ويوفر راحة أكبر في تجربة التغذية المدرسية، ومن الممكن أن يشجع هذا النموذج الابتكاري الطلبة على اتباع نظام غذائي صحي متكامل العناصر.

وتوفر المنصة فرصة للطلب المسبق للوجبات مع رؤية تفصيلية للمكونات، مما يضمن السلامة الغذائية وتعزيز كفاءة المقصف في بيئة تفاعلية، ويوفر تجربة طلب ثلاثية الأبعاد، ويساعد العرض الواضح للمكونات على تجنب مسببات الحساسية عند الأبناء، كما تسمح المنصة بتخصيص الوجبات وتعليقات المستخدم، كما يتوفر في المقصف برنامج دردشة ذكي مدعم بالذكاء الاصطناعي لتقديم المساعدة والإجابة على أي استفسارات أو تسهيل عمليات البحث عن المنتج.

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