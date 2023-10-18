مقصف افتراضي في المدارس الحكومية للطلبة وذويهم قريبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن اعتزامها إطلاق مبادرة مبتكرة تحمل اسم «المقصف الافتراضي»، لتحسين تجربة التغذية المدرسية للطلبة وتسهيل العملية على أولياء الأمور، كجزء من جهود المؤسسة لتعزيز الخدمات التعليمية وتوفير بيئة مدرسية صحية ومريحة.
واستعرضت المؤسسة «المقصف الافتراضي» في جيتكس غلوبال، مشيرة إلى أنه يتيح فرصة اختيار وجبات الطعام المدرسية، ما يوفر المرونة والتحكم في الاختيارات الغذائية، وبفضل هذه المبادرة، لن يعود الطلاب بحاجة إلى الانتظار في الطابور للحصول على الغذاء أو تناوله، بل سيتم توفير وجباتهم وفقاً للاختيارات التي قاموا بها مسبقاً.
وتعتمد عملية الطلب والتوصيل في المقصف الافتراضي على منصة إلكترونية متقدمة، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول عن طريق رابط سيتم توفيره لاحقاً من قبل المؤسسة عند الإطلاق الرسمي، حيث سيوفر المقصف قائمة الأطعمة المتاحة، واختيار الوجبات المفضلة للأبناء قبل يوم من استلام الوجبة مع إمكانية الدفع الإلكتروني، ليتم بعد ذلك تجهيز الوجبات وتوصيلها إلى الطلبة في أماكنهم في الوقت المحدد دون الحاجة إلى الانتظار في الطابور.
وتعكس هذه المبادرة تطورا هاما في مجال التعليم المدرسي وتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور، حيث تسهم في تعزيز تجربة التغذية المدرسية من خلال توفير مرونة أكبر وتحسين جودة الوجبات المقدمة، مما يسهم في تعزيز صحة وتركيز الطلاب خلال فترة الدراسة.
ومن المتوقع أن يحقق المقصف الافتراضي ردود فعل إيجابية من قبل أولياء الأمور والطلاب، حيث يعزز حرية الاختيار ويوفر راحة أكبر في تجربة التغذية المدرسية، ومن الممكن أن يشجع هذا النموذج الابتكاري الطلبة على اتباع نظام غذائي صحي متكامل العناصر.
وتوفر المنصة فرصة للطلب المسبق للوجبات مع رؤية تفصيلية للمكونات، مما يضمن السلامة الغذائية وتعزيز كفاءة المقصف في بيئة تفاعلية، ويوفر تجربة طلب ثلاثية الأبعاد، ويساعد العرض الواضح للمكونات على تجنب مسببات الحساسية عند الأبناء، كما تسمح المنصة بتخصيص الوجبات وتعليقات المستخدم، كما يتوفر في المقصف برنامج دردشة ذكي مدعم بالذكاء الاصطناعي لتقديم المساعدة والإجابة على أي استفسارات أو تسهيل عمليات البحث عن المنتج.
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