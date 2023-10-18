بوتين: موسكو وبكين تتشاطران الرغبة بتعاون على قدم المساواة في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي في بكين الأربعاء أنّ روسيا والصين "تتشاطران الرغبة بتعاون على قدم المساواة في العالم".
وقال بوتين، الضيف المميّز في هذا المنتدى، إنّ "روسيا الاتّحادية والصين، على غرار غالبية الدول، تتشاطران الرغبة في تعاون على قدم المساواة في العالم".
ورحّب الرئيس الروسي بـ"نجاح" مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين.
وقال "بالنظر إلى الأبعاد العالمية للمبادرة التي أطلقها الزعيم الصيني قبل عقد من الزمن، بصراحة، كان من الصعب على المرء أن يتوقّع نجاحها".
وأضاف أنّ "أصدقاءنا الصينيين ينجحون في ذلك. ويسعدنا أن نرى قصة النجاح هذه لأنّها تعني الكثير للعديدين منّا".
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