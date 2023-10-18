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بوتين: موسكو وبكين تتشاطران الرغبة بتعاون على قدم المساواة في العالم

10/18/2023 12:23:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي في بكين الأربعاء أنّ روسيا والصين "تتشاطران الرغبة بتعاون على قدم المساواة في العالم".

وقال بوتين، الضيف المميّز في هذا المنتدى، إنّ "روسيا الاتّحادية والصين، على غرار غالبية الدول، تتشاطران الرغبة في تعاون على قدم المساواة في العالم".

ورحّب الرئيس الروسي بـ"نجاح" مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين.

وقال "بالنظر إلى الأبعاد العالمية للمبادرة التي أطلقها الزعيم الصيني قبل عقد من الزمن، بصراحة، كان من الصعب على المرء أن يتوقّع نجاحها".

وأضاف أنّ "أصدقاءنا الصينيين ينجحون في ذلك. ويسعدنا أن نرى قصة النجاح هذه لأنّها تعني الكثير للعديدين منّا".


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