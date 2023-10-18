وزير الخارجية الإيراني: انتهى الوقت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه بعد الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في مستشفى "المعمداني"، قد حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف.
وكتب عبد اللهيان على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد الجريمة الفظيعة التي ارتكبها النظام الصهيوني في قصف وذبح أكثر من ألف امرأة وطفل بريء في المستشفى المعمداني، حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف المكروه أكثر من "داعش" وآلة القتل التابعة له".
واختتم تغريدته بجملة "انتهى الوقت" باللغة الإنجليزية.
وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الإيراني قد حذر من أن الوقت ينفد لجهة "إيجاد حلول سياسية" قبل أن يصبح "اتّساع" نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس "حتميا".
MENAFN18102023000208011052ID1107261394
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.