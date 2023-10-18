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وزير الخارجية الإيراني: انتهى الوقت

10/18/2023 12:12:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه بعد الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في مستشفى "المعمداني"، قد حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف.


وكتب عبد اللهيان على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد الجريمة الفظيعة التي ارتكبها النظام الصهيوني في قصف وذبح أكثر من ألف امرأة وطفل بريء في المستشفى المعمداني، حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف المكروه أكثر من "داعش" وآلة القتل التابعة له".


واختتم تغريدته بجملة "انتهى الوقت" باللغة الإنجليزية.


وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الإيراني قد حذر من أن الوقت ينفد لجهة "إيجاد حلول سياسية" قبل أن يصبح "اتّساع" نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس "حتميا".


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