جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة صباحا (الخامسة مساءً بتوقيت الأردن)، لمناقشة الوضع في غزة.
وقرر المجلس عقد الجلسة بطلب عربي، تحت عنوان الوضع في الشرق الأوسط ولاسيما قضية فلسطين.
وهذه هي المرة الرابعة التي ينعقد بها المجلس لمناقشة الوضع في فلسطين هذا الشهر.
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