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جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم

10/18/2023 12:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة صباحا (الخامسة مساءً بتوقيت الأردن)، لمناقشة الوضع في غزة.


وقرر المجلس عقد الجلسة بطلب عربي، تحت عنوان الوضع في الشرق الأوسط ولاسيما قضية فلسطين.


وهذه هي المرة الرابعة التي ينعقد بها المجلس لمناقشة الوضع في فلسطين هذا الشهر.


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