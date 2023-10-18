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الأرصاد: احتمالية سقوط أمطار في عدة مناطق بالمملكة

10/18/2023 12:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

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