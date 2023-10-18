الأرصاد: احتمالية سقوط أمطار في عدة مناطق بالمملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
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