الصحة العالمية: الهجوم على المستشفى في غزة غير مسبوق في نطاقه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء إن الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة الذي أدى لاستشهاد المئات "غير مسبوق في نطاقه"، ونددت بالهجوم.



وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة "هذا الهجوم غير مسبوق من حيث النطاق.. نشاهد هجمات متواصلة على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وأضاف بيبركورن أنه حتى الآن وقع 51 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة مما أدى إلى استشهاد 15 عاملا في مجال الصحة وإصابة 27 آخرين.

