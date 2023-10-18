Wednesday, 18 October 2023 08:06 GMT

الصحة العالمية: الهجوم على المستشفى في غزة غير مسبوق في نطاقه

10/18/2023 12:12:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء إن الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة الذي أدى لاستشهاد المئات "غير مسبوق في نطاقه"، ونددت بالهجوم.


وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة "هذا الهجوم غير مسبوق من حيث النطاق.. نشاهد هجمات متواصلة على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".


وأضاف بيبركورن أنه حتى الآن وقع 51 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة مما أدى إلى استشهاد 15 عاملا في مجال الصحة وإصابة 27 آخرين.


MENAFN18102023000208011052ID1107261390

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث