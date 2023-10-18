الصحة العالمية: الهجوم على المستشفى في غزة غير مسبوق في نطاقه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء إن الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة الذي أدى لاستشهاد المئات "غير مسبوق في نطاقه"، ونددت بالهجوم.
وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة "هذا الهجوم غير مسبوق من حيث النطاق.. نشاهد هجمات متواصلة على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف بيبركورن أنه حتى الآن وقع 51 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة مما أدى إلى استشهاد 15 عاملا في مجال الصحة وإصابة 27 آخرين.
MENAFN18102023000208011052ID1107261390
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.