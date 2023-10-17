الإعلام تنتظر الموافقات لمشروع شبكة البث للإذاعة بـ 2 9 مليون دينار

الإعلام تنتظر الموافقات لمشروع شبكة البث للإذاعة بـ 2 9 مليون دينار
التاريخ
10/17/2023 11:33:27 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تنتظر وزارة الاعلام موافقات الجهات المعنية لترسية مناقصة مشروع شبكة البث والأرشفة الرقمية للإذاعة على احدى الشركات ثالث اقل الاسعار المطابق للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ إجمالي 2.9 مليون دينار.
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