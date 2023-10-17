Wednesday, 18 October 2023 07:16 GMT

الإعلام تنتظر الموافقات لمشروع شبكة البث للإذاعة بـ 2 9 مليون دينار

10/17/2023 11:33:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تنتظر وزارة الاعلام موافقات الجهات المعنية لترسية مناقصة مشروع شبكة البث والأرشفة الرقمية للإذاعة على احدى الشركات ثالث اقل الاسعار المطابق للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ إجمالي 2.9 مليون دينار.

MENAFN17102023000130011022ID1107261363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث