كويتي يطلق أول موقع قانوني عالمي يعمل بالذكاء الاصطناعي في جيتكس غلوبال بدبي

تجربة فريدة من نوعها تتيح بضغطة زر قوانين عدة أو مقترحات لتعديل قوانين وعقوداً ولوائح تنظيمية ووثائق قانونية

أطلق المبادر الكويتي خالد الراشد منصة «عقود» كأول موقع قانوني عالمي يعمل بالذكاء الاصطناعي وباللغتين العربية والإنجليزية وذلك ضمن مشاركته في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (جيتكس غلوبال 2023) الذي تستضيفه دبي حاليا.

وقال الراشد وهو الرئيس التنفيذي للمنصة في تصريح لـ«كونا» إن هذه المنصة تم تطويرها من خبراء في التقنية وهي الآن في المرحلة التجريبية وموجهة للقانونيين في شتى أنحاء العالم بمن فيهم المحامون والمستشارون والقضاة وأصحاب الأعمال وطلبة كليات القانون.

وأوضح أن المنصة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكن أن يصدر لك بضغطة زر قوانين عدة أو مقترحات لتعديل قوانين وعقودا ولوائح تنظيمية ووثائق قانونية ومقالات وأحكاما قضائية وغيرها في تجربة فريدة من نوعها.

وذكر أن الطلب على التقنيات القانونية في تزايد غير مسبوق عالميا مما يحتم وجود آليات جديدة تخفض التكاليف والوقت المستغرق في إعداد المهمات القانونية «فعندما يوفر القانوني ساعات من الإعداد بفضل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي فهو في الواقع يرفع معدل إنتاجيته وخدماته لبيئة عمله ومجتمعه مما يعزز فرص وصول العدالة للجميع».

يذكر أن «عقود» بدأ تطويرها في 2022 كمنصة قانونية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتشمل جميع اللغات.