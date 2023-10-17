بالفيديو الجلوي 3 مشروعات يحدث استكمالها نقلة نوعية للكويت



العتيبي: التعاقد مع «مشغل جوي عالمي» سيسهم في التوسع بسبب الازدياد الكبير بحركة النقل الجوي بورسلي: منظومة رادارية جديدة تدخل الخدمة بالسنوات المقبلة وتحديث برنامج إدارة الحركة الجوية



حنان عبدالمعبود

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي، نظمت ادارة الطيران المدني احتفالية مميزة تحت عنوان «وقفة مع الذكريات» بمسرح التحكم والأرصاد الجوية، وحضور مدير عام الطيران المدني ونوابه، ومديري الإدارات اضافة الى كوكبة من أوائل المراقبين الجويين في الكويت.

وفي بداية الاحتفال، ألقى مدير عام ادارة الطيران المدني م.عماد الجلوي كلمة أكد فيها ان الادارة العامة للطيران المدني تحتفل بهذا اليوم نظرا لأهمية المراقب الجوي بسلامة الحركة الجوية، وقال «لن ننسى دور المراقبين القدامى لما قدموه للكويت ولهذا جمعناهم مع إخوانهم لتكريمهم في هذه الاحتفالية. وأشار الى أن هناك عددا من المشاريع القائمة منها برج المراقبة والمدرج الثالث حيث باستكماله سيكون في الكويت ثلاثة مدارج تخدم المطارات والمباني الموجودة بالاضافة الى مدينة الشحن التي سيتم طرحها عن قريب لتكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في المستقبل القريب بما يتماشى مع رؤية الدولة.

بدوره، أكد نائب المدير العام للملاحة الجوية م.دعيج خلف العتيبي ان ادارة الملاحة الجوية شهدت نهضة كبيرة في السنوات الماضية، وقال «قدمت الدولة الدعم الكبير لتطوير قطاع الملاحة في الكويت، وتطوير النقل الجوي بصفة عامة، وليس فقط بإنشاء مطار عالمي مميز، والذي سيتم افتتاحه بعد عامين، ولكننا نتحدث عن الإنجازات التي تم تحقيقها، حيث تم بناء «المدرج الثالث» والذي تم تجهيزه بالمعدات والأجهزة الملاحية، وسيتم تشغيله في النصف الأول من عام 2024، كما تم بناء برج جديد والذي يعتبر مميزا، بالاضافة الى الرادار «سيموليتر» الذي تم تسلمه في مايو الماضي من الشركة المنفذة، ويعتبر من أهم المعدات الخاصة بالرادار التشبيهي في المنطقة بشكل عام، وكذلك توفير العديد من المعدات والتجهيزات الخاصة بتسهيل حركة النقل الجوي في الكويت. ولفت العتيبي إلى أن مهمة المراقب الجوي كبيرة كونها توفر عنصر السلامة للطيار وإعطائه البيانات والمعلومات قبل الهبوط وخط سير الرحلة حتى وصوله بسلام والهبوط بالمدرج، وتوجيهه الى البوابات وموقف الطائرة النهائي.

كما كشف عن التعاقد بين الكويت وشركة عالمية «مشغل جوي» والذي سيسهم بشكل كبير في التوسع بسبب الازدياد الكبير في حركة النقل الجوي في الكويت، ومن المتوقع بدء العمل عام 2024 والشركة ستسهم في تدريب المراقبين الجويين والموظفين في ادارة الملاحة الجوية.

من جانبه، قال مدير ادارة الملاحة الجوية عادل سعود بورسلي: يحتفل العالم في 20 من أكتوبر كل عام باليوم العالمي للمراقبة الجوية وآثرنا ان تكون الفعالية مميزة، حيث تمت للمرة الأولى دعوة من قاموا بتدريبنا وتعليمنا ممن أسسوا المهنة منذ البداية، حيث كانت الأمور بدائية للغاية، حيث حضر الجميع سواء مدربون أو مسؤولون أو مراقبون بالبرج أو بالرادار للمشاركة بالاحتفال باليوم العالمي للمراقبة الجوية تكريما لهم.

وكشف بورسلي في كلمته عن منظومة رادارية جديدة ستدخل الخدمة خلال السنوات القليلة القادمة، وقال: «تم توقيع عقد التركيب والتشغيل الى جانب جهاز التدريب التشبيهي لبرج المراقبة وهو الأحدث من نوعه في المنطقة، وكذلك تحديث برنامج ادارة الحركة الجوية وفقا للمستحدثات في علم المراقبة الجوية والطيران خاصة فيما يختص بالمراقبة الجوية».