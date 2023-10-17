Wednesday, 18 October 2023 07:15 GMT

بالفيديو الشعلة مراكز الحكومة مول ترتقي بالأداء وتواكب العصر الحديث

10/17/2023 11:33:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • المجرن: المركز يقدم حالياً خدمات وزارات «الكهرباء» و«الشؤون» و«المواصلات» و«المعلومات المدنية» ودخول العديد من الجهات قريباً


عبدالله الراكان
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أن افتتاح «الحكومة مول» في منطقة غرب عبدالله المبارك يأتي استكمالا لخطة «المواصلات» في افتتاح مباني «الحكومة مول» بجميع المحافظات.
وقال الشعلة في تصريح له على هامش حفل افتتاح مركز «الحكومة مول» في «غرب عبدالله المبارك» صباح أمس إن المبنى يضم عددا من الوزارات والهيئات الحكومية التي تخدم أبناء المنطقة لتسهيل إنجاز معاملاتهم بأساليب عمل متطورة توفر عليهم الوقت وتقدم لهم جميع التسهيلات.
ولفت الى أن مشروع الحكومة مول يعتبر من الانجازات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة بغية الارتقاء بالأداء الحكومي ومواكبة العصر الحديث والسير نحو عالم متكامل في مختلف المجالات، مشيرا الى أن الوزارة تسير وفق خطة وجدول زمني لتنفيذ مشاريعها التنموية بما يتوافق مع الخطة التنموية الشاملة للدولة.
ولفت إلى ان الوزارة قطعت أشواطا طويلة من اجل استكمال برنامجها الهادف الى توفير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.
من جانبه، قال وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د.أحمد المجرن إن المبنى سيضم عددا من خدمات الوزارات والهيئات الحكومية المتكاملة للمواطنين والمقيمين من مختلف مناطق الكويت.
وأوضح المجرن أن الخدمات المقدمة من جهات الدولة الجاهزة للعمل حاليا تختص بوزارة الكهرباء والهيئة العامة للمعلومات المدنية و«الشؤون» و«المواصلات»، مضيفا أن الخدمات التي ستدخل قريبا الى المركز خاصة بوزارات التجارة والصناعة والعدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

MENAFN17102023000130011022ID1107261360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث