بالفيديو النواف ترسيخ العدالة بين المتقدمين لنيل شرف الخدمة العسكرية

إجراءات القبول في الحرس تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب الكويتي وتنتهج الشفافية والمصداقية بجميع المراحل



بحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، ورئيس لجنة القبول وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم أحمد وعدد من القادة والضباط، أجرى الحرس الوطني قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من الطلبة الضباط حملة شهادة الثانوية العامة، بعد استيفائهم الإجراءات القانونية والفحص الطبي والمقابلات الشخصية.

وفي هذا الإطار، أكد الشيخ فيصل النواف أن الحرس الوطني حريص على ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين من خلال قرعة علنية لنيل شرف الالتحاق بالخدمة العسكرية والدفاع عن تراب وطنهم الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.

وشدد النواف على أن إجراءات القبول في الحرس الوطني تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب الكويتي وتنتهج الشفافية والمصداقية في جميع المراحل، متمنيا للمقبولين التوفيق والنجاح، ليواصلوا مع إخوانهم في الحرس الوطني مسيرة الدفاع عن وطنهم.