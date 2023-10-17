وزير الشؤون هنأ الفائزات في مجالس إدارة التعاونيات فوز تاريخي يسجل للمرأة الكويتية

وزير الشؤون هنأ الفائزات في مجالس إدارة التعاونيات فوز تاريخي يسجل للمرأة الكويتية
التاريخ
10/17/2023 11:33:27 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تعزيز مسيرة المرأة الكويتية، استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أعضاء مجلس إدارة جمعية الضاحية التعاونية ابتسام الفريح ومشاعل الكليب ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية هيا المقرون.وهنأ السعود الفائزات، لافتا إلى أن فوزهم بالعضوية يعد تاريخيا ويسجل في سجل إنجازات المرأة الكويتية الرائدة بجميع المجالات.
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