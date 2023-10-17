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وزير الشؤون هنأ الفائزات في مجالس إدارة التعاونيات فوز تاريخي يسجل للمرأة الكويتية

10/17/2023 11:33:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تعزيز مسيرة المرأة الكويتية، استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أعضاء مجلس إدارة جمعية الضاحية التعاونية ابتسام الفريح ومشاعل الكليب ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية هيا المقرون.‏وهنأ السعود الفائزات، لافتا إلى أن فوزهم بالعضوية يعد تاريخيا ويسجل في سجل إنجازات المرأة الكويتية الرائدة بجميع المجالات.

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