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التجارة تغلق مصنعا لتمديده صلاحية مواد غذائية

10/17/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام مفتشو إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة بإغلاق مقر مصنع مواد غذائية في صبحان لقيامه بتمديد صلاحية مواد غذائية منتهية. وقالت مصادر في الوزارة لـ «الأنباء» ان المصنع كان يقوم بإزالة تاريخ الصلاحية المنتهي منذ أشهر عن بضاعة تالفة مسترجعة من عدة جمعيات تعاونية ويتم وضع ملصق يحمل بيانات تجارية وتاريخ صلاحية جديدا ساري المفعول لعامين قادمين.
وذكرت ان المصنع يقوم أيضا بإعادة بيع المواد الغذائية في الأسواق والجمعيات ولدى الموردين على انها سلع غذائية جديدة، وعليه تم تحرير محضر ضبط وتحريز البضاعة المغشوشة وإحالتها إلى النيابة التجارية.

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