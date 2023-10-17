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انطلاق مسابقة فادية السعد للابتكار بمشاركة عالمية

10/17/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي عن انطلاق مسابقة فادية السعد الصباح العلمية للابتكار للموسم الدراسي 2023-2024 لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وقالت مدير عام المسابقة د.عائشة الهولي في لقاء تعريفي للإعلان عن انطلاق المسابقة أمس ان ما يميز مسابقة هذا الموسم انطلاقها للعالمية بانضمام عدة دول من الوطن العربي إضافة إلى مشاركات من تركيا، مبينة ان معظم المشاريع السابقة كانت تتجه نحو البيئة وكيفية المحافظة عليها والتحول الى الاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة والمتجددة وتم تخصيص هذه الدورة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بالمشاريع العلمية والتدريب عليها من قبل متخصصين.
من جانبها، قالت الموجه الفني العام للعلوم بوزارة التربية منى الأنصاري في كلمة مماثلة ان أهمية المسابقة تكمن في بناء وتصميم مشاريع علمية قائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي وفق منحى STEAM من خلال تزويد الطالبات بالكفايات الأساسية التي تمكنهن من إعداد مشاريع علمية تواكب التقدم المعرفي والتكنولوجي.
ولفتت الأنصاري إلى ان تلك الكفايات تحفز الطالبات على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جوانب معينة من الحياة او كأداة فاعلة لحل المشكلات في المجالات المختلفة محليا وعالميا.
بدوره، قال مستشار المبرة د.علي الكندري ان المسابقة في دورتها الحالية تهتم بموضوع الذكاء الاصطناعي الذي خرج من مختبرات البحوث ومن صفحات روايات الخيال العلمي ليصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وأصبح استخدامنا له متأصل من أجل الصالح العام للمجتمعات.
وأكد الكندري حرص المسابقة على محاكاة استحقاقات التنمية المستدامة وتحديدا الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة والذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفاعلة بحلول 2030.

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