انعقاد المؤتمر الدولي لأبحاث الطاقة 28 نوفمبر

اليوسف: 43 ورقة علمية ودورات تدريبية خاصة لمحاضرين من «أشري» خلال المؤتمر



تواصل جمعية المهندسين الكويتية وكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت جهودهما لإتمام الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الدولي الثامن لأبحاث الطاقة والذي سيقام برعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر المقبل بمركز المؤتمرات بجامعة الكويت بالشدادية. وعقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر اجتماعا بمقر الجمعية حضره كل من عميد كلية الهندسة والبترول بالإنابة د.خالد الهزاع ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية ورئيس المؤتمر د.أسامة اليوسف، وأمين الصندوق بجمعية المهندسين م.علي الفيلكاوي، ومدير عام الجمعية م.وليد المطوع ومستشار مجلس إدارة الجمعية م.حسين ششتري وعدد من أساتذة الكلية والمهندسين الأعضاء في الجمعية واللجنة المنظمة.

في البداية، توجه رئيس قسم الهندسة الميكانيكية ورئيس المؤتمر د.أسامة اليوسف بالشكر الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على رعايته الكريمة للمؤتمر والى زملائه والجهات الراعية والداعمة، موضحا أن المؤتمر سيعرض نحو 43 ورقة علمية بالإضافة إلى المتحدثين الرئيسيين والدورات التدريبية الخاصة التي سيحاضر فيها أساتذة ومتخصصون من الجمعية الأميركية للتدفئة والتبريد «أشري». وأشار اليوسف إلى أن اللجان المختصة بصدد الانتهاء من الجداول النهائية واللقاء بجمعية المهندسين يهدف إلى الوقوف على إنجاز المهام في إطار الاستعداد للمؤتمر والتي ستقوم الفرق التطوعية بالجمعية بإنجازها، داعيا الجميع إلى المشاركة والحضور. بدوره، توجه عميد كلية الهندسة والبترول بالإنابة د.خالد الهزاع بالشكر للجنة المنظمة ولجمعية المهندسين على التعاون والمشاركة في الإعداد للمؤتمر. من جانبه، رحب أمين الصندوق بالجمعية م.علي الفيلكاوي بالتعاون مع كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، مؤكدا أن هذا التعاون مبدأ في إطار استراتيجية تسير عليها الأجيال المتعاقبة على العمل التطوعي في جمعية المهندسين.