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المطيري لـ الأنباء نثمن موافقة مجلس الوزراء على مقترح تخفيض قيمة الثمن الرمزي لقسائم 3 مناطق

10/17/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أشاد رئيس لجنة أهالي خيطان الجنوبي المحامي بدر المطيري في تصريح لـ «الأنباء» بموافقة مجلس الوزراء على مقترح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن تخفيض قيمة الثمن الرمزي للقسائم الحكومية المخصصة للرعاية السكنية في مناطق خيطان الجنوبي وأبوحليفة والصباحية الى 5 آلاف دينار للقسيمة الواحدة.
وأعرب المطيري عن شكره لكل من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاسكان فالح الرقبة ووزير «الاسكان» السابق عمار العجمي الذي قدم مقترحا بخفض القيمة الثمن الرمزي للقسائم، وان الوزير فالح الرقبة تابع خفض قيمة القسائم وبذل جهودا لإنصاف اهالي خيطان الجنوبي.
وقال المطيري ان اهالي خيطان تسلموا الارض مرتفعة عن منسوب سطح الارض بـ 2.5 متر وحسب قانون «السكنية» يفترض نزول الارض 70 سم تقريبا عن سطح الارض، وأهالي المنطقة تحملوا تكاليف إزالة هذه التربة التي كانت عبارة عن خرسانات وقواعد بيوت قديمة.
وزاد قائلا: تكلفه ازالة الانقاض تقدر بـ 3 الى 4 آلاف دينار ما يعني ان قيمة الارض مع تكلفة ازالة التربة تصل الى 8 او 9 آلاف دينار.
وأشار الى ان المشاريع الاسكانية يصل سعر المتر فيها من 3 الى 5 آلاف دينار وتكون الارض جاهزة للبناء ولا تحتاج لتكاليف اخرى.

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