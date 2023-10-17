إنجاز 61% من الطلبات المقدمة عبر تواصل

إنجاز 61% من الطلبات المقدمة عبر تواصل
التاريخ
10/17/2023 11:33:26 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلـــن مركـــز التواصل الحكومي أن منصـة «تواصل» استقبلت منذ انطلاقها في 24 سبتمبر الماضي حتى 16 الجاري نحو 11188 طلبـــا، انجزت منها 6830 طلـــبا بنسبة 61%، وهناك 4358 طلبا قيد التنفيذ والمراجعة.
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