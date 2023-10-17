بدء طرح مناقصات المساكن منخفضة التكاليف في السالمي

عدم السماح بمشاركة الشركات المنفذة لعقود مع «السكنية» ومتأخرة في تسليم أي جزء من المشروع



عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن بدء طرح مناقصات مشروع المساكن الميسرة «منخفض التكاليف» والتي يجري تنفيذها في منطقة السالمي على بعد 16 كم من مدينة الجهراء.

‏وقالت المؤسسة إنها طرحت 17 أكتوبر عقدين يشملان تنفيذ 3.345 بيتا اضافة إلى المباني العامة وخدمات أخرى.

وذكرت ان المناقصة الأولى التي ستطرح تشمل إنشاء وإنجاز عدد 1777 بيتا والمباني العامة واعمال الطبقة السطحية للإسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط واعمال انارة الطرق بالقطاع 3-BP بمشروع المساكن الميسرة «منخفض التكاليف».

ولفتت إلى أن المناقصة الثانية تشمل انشاء وإنجاز عدد 1568 بيتا والمباني العامة واعمال الطبقة السطحية للإسفلت واعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط واعمال انارة الطرق بالقطاع 1-BP.

‏وذكرت أن موعد اقفال المناقصات سيكون في 5 ديسمبر المقبل، مبينة أنها وضعت شروطا للراغبين في التقدم على المناقصات منها ضرورة أن تنطبق قائمة المعايير والأسس على الراغبين من الشركات المحلية الأجنبية المنفذة لمشاريع أعمال المباني العامة مع تقديم جميع الوثائق والمستندات وفقا للمتطلبات وبما يحقق الشروط وبالطريقة المنصوص عليها، إلى جانب ضرورة أن يكون المتقدمون مصنفين لدى الجهاز المركزي للمناقصات بالفئة الأولى لتخصص المباني العامة منفردين أو من المقاولين الأجنبيين المتخصصين في تنفيذ أعمال المباني العامة.

‏ولفتت إلى انها لن تسمح بمشاركة الشركات التي لها عقود جارية مع المؤسسة تحت التنفيذ ومتأخرة في تسليم أي جزء من المشروع عن تاريخ الإنجاز التعاقدي بنسبة تأخير تتجاوز 50% من مدة العقد الكلية حتى تتم تسويه العقد محل التنفيذ.

‏وأشارت إلى أنها ستستكمل طرح باقي مناقصات المشروع تباعا حتى الانتهاء منها حيث حددت إجمالي عدد العقود الخاصة بالمباني العامة والبيوت الجاهزة في المشروع 9 مناقصات.