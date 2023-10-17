Wednesday, 18 October 2023 07:14 GMT

مؤتمر الأمن السيبراني تطوير بروتوكولات جديدة لتأمين البيانات وإقامة الثقة في التجارة الإلكترونية

10/17/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية وحضور رئيس مركز الأمن الوطني للأمن السيبراني اللواء م.محمد بوعركي وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري والسفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس ورئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.خالد البقاعين، اختتمت كلية الهندسة والبترول مؤتمر التعليم والبحث العلمي الخامس في مجال الأمن السيبراني في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.
وتم تنظيم المؤتمر الخامس للتعليم والبحث العلمي في مجال الأمن السيبراني (CERC) كمشروع مشترك ما بين حكومة المملكة المتحدة - ممثلة بالسفارة البريطانية في الكويت - بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) وجامعة الكويت وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST)، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) والحكومة البريطانية.
وقد خلص المؤتمر إلى التوصيات الآتية:
1- الثقة الرقمية والأمان: من خلال إقامة إطار شامل للحوافز والعقوبات بهدف تعزيز أفضل الممارسات لأمان البنية التحتية الحرجة للمعلومات بين المشغلين والموردين.
والتحقيق وتطوير بروتوكولات جديدة لتأمين البيانات وإقامة الثقة في التفاعلات عبر الإنترنت، وخاصة في التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتطوير وفرض اللوائح التي تلزم الشركات بالالتزام بتدابير صارمة لحماية البيانات والخصوصية.
2- التعليم والتدريب في مجال الأمن السيبراني من خلال:
- تحسين دورات الأمن السيبراني، ودمج أحدث المعرفة والممارسات في المواد التعليمية.
- تقديم برامج تدريب للمعلمين للتحديث على أحدث المواضيع وأساليب التدريس في مجال الأمن السيبراني.
- بناء علاقات مع مؤسسات تعليمية أخرى لتبادل المعرفة أو الدروس الصيفية أو البرامج التعليمية التعاونية.
- إجراء حملات توعية أكثر شمولية لتوعية الجمهور بالاتجاهات والمخاطر الحالية في مجال الأمن السيبراني.
3- دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني من خلال:
- بحث إمكانية استغلال أو تلاعب الأنظمة الذكية الاصطناعية من قبل الجهات الخبيثة، وتطوير تدابير مضادة.
- التأكد من أن نتائج الذكاء الاصطناعي يمكن فهمها وشرحها بسهولة للمستخدمين وصناع القرار لتجنب الإساءة والتعدي.
- العمل نحو بناء أنظمة تستخدم الذكاء الاصطناعي المسؤول، مصممة بنهج مركزي على الإنسان.
وقد ناقش المؤتمر العديد من المواضيع منها إستراتيجيات الثقة الرقمية، حيث تطرقت عدة جلسات إلى التفاصيل الدقيقة للثقة الرقمية، متراوحة ما بين دورها في الخصوصية وتكاملها في عصر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما تناولت حلقات النقاش والعروض الفردية موضوعات مثل «الثقة الرقمية وإعادة النظر في النقاش بين الخصوصية والسلامة»، إضافة إلى تحليل مقارن لتشريعات الخصوصية البيانات عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
وتناولت جلسات المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي في الأمن، حيث استكشف المؤتمر تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن، وخصوصا في كيفية تأثير الخدمات التي يمكنها تفعيلها الذكاء الاصطناعي على قطاعات متعددة، وشملت الموضوعات الاعتبارات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، ودوره في منصات الجريمة كخدمة، وأهمية التحول من الحلول التقنية إلى تلك التي تركز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي.

MENAFN17102023000130011022ID1107261350

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث