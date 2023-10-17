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الهيئة الخيرية تواصل مساعداتها لأهالي غزة

10/17/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية للاتصال المؤسسي إبراهيم البدر أن الهيئة تواصل جهودها لإغاثة أهلنا في فلسطين والاستجابة لصرخات وأنين الأطفال وآهات الجرحى والمكلومين، في ظل ما يعيشونه من حصار خانق وسط وضع إنساني كارثي جراء القصف المستمر للمستشفيات وسيارات الإسعاف وهدم المنازل.
وقال البدر في تصريح صحافي: بعد نجاح الحملة الشعبية لدعم الوضع الإنساني في غزة، ومشاركة الهيئة الخيرية بكل فعالية ضمن 23 جمعية خيرية كويتية، وحصادها أكثر من 10.5 ملايين دولار من نحو 60 ألف متبرع، لاتزال الهيئة تستنفر طاقاتها لمواكبة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، لتأمين المساعدات الطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء للمدنيين والطواقم الطبية. وأضاف أن الهيئة تعمل على التوازي بجمع التبرعات وإنفاذ المشاريع على الأرض من خلال شركائها المحليين، مشيرا إلى عدد من المشاريع وتشمل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأدوات الجراحية الطارئة والوقود لمستشفى الكرامة التخصصي، وتعزيز قدرات مستشفى حيفا الخيري وتقديم الخدمات الطبية أثناء الطوارئ، ودعم مستشفيات وزارة الصحة بالأدوية، كما تواصل مشاريع الطرود الغذائية ووجبات طعام المتضررين والطواقم الطبية في الميدان وتشغيل مولدات المستشفيات والعيادات الطبية.
وأشار إلى اعتماد الهيئة الخيرية عددا من المشاريع للتنفيذ، وتشمل توفير وجبات جاهزة للأسر النازحة والطواقم الصحية وفرق الدفاع المدني وطرود مواد غذائية وخبز وحقائب إسعافية متكاملة للجرحى، وحليب وحفاضات أطفال وفرش وأغطية لأصحاب البيوت المهدمة والمتضررة، مبينا أن الهيئة تعمل على دعم الوضع الإنساني بفلسطين منذ 1988، وقدمت خلال الخمس سنوات الأخيرة مشاريع تنموية بأكثر من 54 مليون دولار.

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