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الإحصاء الخليجي يشيد بنظام معلومات سوق العمل

10/17/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت المدير العـــام للادارة المركزية للاحصاء بالإنابة منية القبندي إن مركز الإحصاء التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أشاد بتوافر البيانات الخاصة بسوق العمل في الكويت عبر نظام معلومات سوق العمل المعد من قبل الإدارة.
وأضافت القبندي في تصريح صحافي إن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقد أمس افتراضيا مع المركز في إطار تنفيذ خطة المرحلة الثالثة من مشروع «مرسى» الخاص بمرحلة أتمتة جمع البيانات الإحصائية والوصفية من مراكز الإحصاء الوطنية.
وأوضحت أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود المبذولة للتعاون والتنسيق المستمر مع المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة التي تسهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات لدول المجلس علاوة على المساعدة تنفيذ برنامج عمل المركز لعام 2023 وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي للفترة بين عامي 2021 و2025.
وذكرت أنه تم إقرار مشروع «مرسى» تكامل الربط الإحصائي الخليجي واعتماد ميزانيته في الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المركز الإحصائي لدول المجلس والذي عقد في أبوظبي خلال الفترة بين 22 و23 أكتوبر 2015.
وأفادت بأن المشروع يهدف للربط الإلكتروني مع مراكز الاحصاء الوطنية لأتمتة جمع البيانات الإحصائية وبياناتها الوصفية إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية موثوقة ومعتمدة لجمع الإحصاءات الرسمية ومعالجتها ونشرها على مختلف قنوات النشر الحديثة.

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