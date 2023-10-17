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إتيكيت الروح رسائل وهمسات من لطيفة اللوغاني إلى كل الأرواح الطامحة للرقي

10/17/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يوسف غانم
تجارة الأدب.. ما أجملها من تجارة! الأدب لا يكلف شيئا، ولكن يشتري كل شيء.. وأنا شخصيا أعتبره علامة رقة القلب.. اكسب من حولك بتجارة الأدب واللطف والإتيكيت..
بهذه الكلمات، تقدمت المدربة المعتمدة في فن الإتيكيت والبروتوكول الدولي لطيفة سعيد اللوغاني بإهداء كتابها «إتيكيت الروح»، الصادر عن دار آفاق للنشر2023، لكل روح تطمح للرقي والتغيير للأفضل.
وتقول اللوغاني في مقدمة الكتاب: «حاولت أن أكون قريبة جدا من متدربيّ وقرائي الكرام، وستجدون أن معظم رسائلي عبارة عن تعليق منهجي على شيء لاحظته أو سمعته أو شعرت به، كتبت همساتي بشيء من العامية للتبسيط، ومدركة تماما أن العامية قد تزعج البعض عند القراءة، ولكنني أستهدف كل الفئات، وكل الأرواح التي تريد أن تطور من نفسها، خصوصا الذين لا يحبون القراءة كثيرا».
الكتاب مقسم إلى همسات ومقالات، وفي المقالات كتبت عن البروتوكول، وجميل جدا أن نكون على دراية وثقافة بأصول تنظيم اللقاءات الدولية، كما أن دراسة البروتوكول والإتيكيت تعد من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يتعرف عليها مواطنو أي دولة.
وتضيف اللوغاني: كما أنني كتبت في المقالات مواضيع لتطوير الذات والسلوكيات والحديث والتصرفات الناعمة المهذبة، لأنها كفيلة بأن تحبب الجميع بك، وتساعدك على تجاوز المشكلات، والمحافظة على حياتك المهنية والاجتماعية.
وتنطلق اللوغاني بمجموعة من الرسائل التي تدعو من خلالها وبالعامية إلى تطوير الذات والاهتمام بمفردات حياتنا، وفي أولاها تقول: «عمري ما راح أنسى اشكثر غيرت في نفسي واستقريت نفسيا وتصالحت مع أشياء وايد ووصلت للي أنا فيه اليوم، فخورة فيني وايد.. شكرا لله وشكرا للناس القاسية اللي كانت في حياتي، علمتوني شلون أكون رحيمة وقوية..».
كما تدعو لأن نكون أقوياء.. «إنك تستمر أهم من أنك تكون مثاليا، خلك قوي وكمل، مهما فشلت، صدقني أنت موهوب وتتمتع بعبقرية خطيرة، وأسرار هالعبقرية بتلاقيها داخلك، ربك خلقك عشان تعرف قيمتك..».
وتفصل أشياء فينا جميعا بكلمات تجعلنا نهتم أكثر بأنفسنا وبمن حولنا، «إن الإحسان الذي تظهره تجاه الآخرين من خلال تصرفاتك بود مع غريب أو قريب.. هل تعلم ما أساسه؟ أساسه هو إحسانك لذاتك».
كذلك توجه مجموعة رسائل مشبعة بالنصائح إلى أولياء الأمور لاتباع أساليب تربوية أكثر إيجابية، فتقول في إحداها: عزيزي ولي الأمر.. عندما تغدق على أبنائك بالحب والاهتمام تحصنهم جيدا من الوقوع في فخ العلاقات الخطرة واللطف العابر، صباح اللطف.
وفي أخرى: إنه من النبل والتحضر والرقي تربية ابنك منذ الصغر على الترفع عن العادات السيئة والابتعاد عن البخل والأنانية، ومساعدة الآخرين دون مقابل، واستثمار وقته في شيء مفيد له ولغيره، ففي النهاية سيعود عليه بالخير.
ولدى اللوغاني مساحة عن أسرار فن الحديث، كسلامة الذوق، الصدق، حسن الطبع، احترافية التلاعب بأساليب التعبير، فهذا الفن لا يبرع فيه إلا من مارسه وزاوله، فالبعض إذا تحدث أفاد، أجاد وأبدع.
وترى أن «من أجمل النعم إذا أحب ربي عبدا، يشغله بنفسه ويبعد عنه الفضول، ما يهمه حياة الناس وتفاصيلها وأسرارهم، ولا يتفاعل مع القيل والقال.. نعمة وفضل كبير».
وللمميزين تقول: «إذا كنت تتصور أن طيبتي ضعف، وصبري خوف، وصمتي برود، وإيجابيتي سذاجة، فأحب أقولك: أنا إنسانة مميزة، أنا أختلف عنك، والنقص اللي أنت عايشه ومعورك ما عاد يهمني، راح أعيش بسلام تاركة لك أوهامك».
وللعتاب أهميته لدى اللوغاني، فتقول: «العتاب خاصية وايد ثمينة، بستخدمها إذا كنت أبيك وأبي وجودك في حياتي وما أبي أخسرك، فلما تلاقيني ساكتة ما أعاتبك، لازم تعرف أني مفعلة خاصية البلوك العقلي.. يعني الله وياك».
وتنصح المؤلفة بعدم الاقتراب من المتكبر لأن في ذلك دمارا، «المتكبر اللي يرفض الاعتذار منك وهو اللي غلط في حقك، وإذا صار بينكم خلاف بسيط ينقلب فجأة لعدو ومستحيل يبادر بالصلح، أنت اللي لازم تبادر حتى لو هو الغلطان، يتمشى في حياتك، يدخل ويطلع منها بكيفه وكله هو الملاك اللي ما غلط بشيء وأنت أساس كل المشاكل».
وتضع اللوغاني الكثير من المقالات متنوعة المواضيع وقواعد الإتيكيت بين أيدي القارئ والتي تعتبر منهجا للتعامل مع الآخرين، منها «كن ذكيا واجعل رئيسك يتألق في عيون الجميع»، والتعامل مع المدير الذي يتأثر بكلام الواشين، والمدير العصبي، والمدير المسوف، والمدير الذي لا يستمع لاقتراحاتك وآرائك.
ومن المقالات البروتوكولية «صفات مسؤول المراسم والتشريفات»، و«مراسم الزيارات لكبار الشخصيات»، و«أسبقية المجاملة»، و«أسبقية الزوجات»، والأسبقية في الحفلات والمآدب، وفي المناسبات الخطابية، وعلى أرض المطار، وفي ركوب الطائرة، والسير والجلوس ومقاعد السيارة، وأيضا «الألقاب الرسمية» وأنواع الزيارات وكيفية توجيه الدعوات وتحديد مواعيد الزيارات، وتوجيه بطلقات الدعوة، وأنواع الدعوات، وتحضير قوائم المدعوين، وغيرها من الأمور البروتوكولية وكيفية الإعداد لها والنظم المتبعة فيها والإتيكيت في إعداد الولائم واستخدام الكؤوس وتقديم الشاي والحلويات، والديبلوماسية وبعثاتها، إضافة إلى بعض الأسئلة البروتوكولية.

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