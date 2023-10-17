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لائحة الإجازات والبعثات الدراسية المعدلة تطبق العام الدراسي 2024 - 2025

10/17/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قال مصدر لـ «الأنباء» إن لائحة البعثات والإجازات «المعدلة جذريا» سيتم تطبيقها اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024-2025 بعد إنجاز مراجعتها من إدارة الفتوى والتشريع بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

وأكد المصدر أنه من المقرر الإعلان عن لائحة الإجازات والبعثات الدراسية للموظفين التي تتضمن مخصصات مالية أكثر تغطي تكاليف الدراسة والمعيشة في الخارج بعد الحصول على «تفرغ دراسي»، وأخرى تتعلق بتخفيف شروط الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية والعمر الأقصى المسموح لاستكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس أو الدبلوم أو الحصول على الدراسات العليا.

وتابع المصدر قائلا: من أهم التعديلات تخفيف شروط التقدير، وتخفيض عدد سنوات الخدمة المطلوبة، وتعديل الحد الأقصى للعمر المسموح به لتقديم طلب استكمال الدراسة في الخارج.
وأعلن المصدر أن من ضمن المزايا الجديدة حصول الموظفين على راتب كامل مضافة إليه البدلات التي يحصلون عليها أثناء خدمتهم، بهدف دعم تكاليف المبتعثين من إيجارات واحتياجات وتنقلات، مشيرا إلى أن الدراسة يجب أن تكون في مجال وظيفته لتلبية احتياجات البلاد من مختلف التخصصات.

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