Wednesday, 18 October 2023 07:14 GMT

تخفيض الثمن الرمزي للقسائم في 3 مناطق

10/17/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن موافقة مجلس الوزراء على مقترحها بشأن تخفيض قيمة الثمن الرمزي للقسائم الحكومية المخصصة للرعاية السكنية في كل من مناطق خيطان الجنوبي، أبوحليفة، الصباحية إلى 5 آلاف دينار للقسيمة الواحدة. وقالت المؤسسة في بيان صحافي إنها ستعلن قريبا للمواطنين المستفيدين من القرار عن آلية إعادة فرق المبالغ المالية للمواطنين أصحاب القسائم المشمولين بالقرار من خلال حسابات المؤسسة الرسمية ووسائل الإعلام.
ولفتت إلى أن الهدف من القرار دعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، لاسيما أنهم يقدمون حاليا على بناء وتشطيب منازلهم.

MENAFN17102023000130011022ID1107261345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث