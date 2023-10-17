تخفيض الثمن الرمزي للقسائم في 3 مناطق

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن موافقة مجلس الوزراء على مقترحها بشأن تخفيض قيمة الثمن الرمزي للقسائم الحكومية المخصصة للرعاية السكنية في كل من مناطق خيطان الجنوبي، أبوحليفة، الصباحية إلى 5 آلاف دينار للقسيمة الواحدة. وقالت المؤسسة في بيان صحافي إنها ستعلن قريبا للمواطنين المستفيدين من القرار عن آلية إعادة فرق المبالغ المالية للمواطنين أصحاب القسائم المشمولين بالقرار من خلال حسابات المؤسسة الرسمية ووسائل الإعلام.
ولفتت إلى أن الهدف من القرار دعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، لاسيما أنهم يقدمون حاليا على بناء وتشطيب منازلهم.
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