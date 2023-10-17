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السفير الناجم الحزام والطريق مبادرة تنموية تتوافق مع رؤية كويت جديدة

10/17/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد سفيرنا لدى الصين جاسم الناجم أن مبادرة «الحزام والطريق» هي مبادرة تنموية تتوافق مع رؤية «كويت جديدة».
جاء ذلك خلال مشاركة السفير الناجم ممثلا للكويت في احتفالية إطلاق كتاب رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ ضمن فعاليات المنتدى الثالث لمبادرة «الحزام والطريق» والذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة.
وقال السفير الناجم، في اتصال مع «كونا»، إن «هذه المبادرة تشكل فرصة حقيقية لإحياء طريق الحرير وإنشاء منطقة حيوية تجارية تسهم في ازدهار الاقتصاد العالمي».
وأضاف أن الكويت أول دولة في الشرق الأوسط تبادر بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين في إطار مبادرة «الحزام والطريق» بعد إعلانها في شهر سبتمبر 2013.
وأكد الناجم عمق العلاقات الثنائية التاريخية والممتدة لأكثر من 50 عاما التي تربط الكويت والصين والتي توجت أخيرا بزيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى الصين والتي تم من خلالها ترسيخ آفاق التعاون وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات. كما أكد حرص الكويت على شراكتها الاستراتيجية مع الصين وعلى السبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة. يذكر أن الصين وقعت في إطار مبادرة «الحزام والطريق» أكثر من 200 اتفاقية تعاون مع أكثر من 150 دولة وأكثر من أربعين منظمة دولية بشأن البناء المشترك ما خلق نحو 420 ألف فرصة عمل في البلدان المشاركة في المبادرة. وتحتفل الصين اليوم بالذكرى العاشرة لمبادرة «الحزام والطريق» عبر إقامة المنتدى الثالث للمبادرة بحضور الرئيس الصيني ورؤساء عدد من الدول ومسؤولين من أكثر من 90 دولة.

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