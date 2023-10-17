محطات الكهرباء بالوقود النظيف نهاية الشهر

التوجه في المرحلة المقبلة نحو تشغيل جميع المحطات بالغاز الطبيعي الأنظف بيئياً



دارين العلي

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن ان الوزارة ستنتهي من تشغيل كامل محطاتها بالوقود النظيف في نهاية الشهر الجاري.

وقالت المصادر في تصريح لـ «الأنباء» انه تم تشغيل محطة الزور الجنوبية بالوقود النظيف منذ بداية الصيف العام الماضي وسيتم خلال اليومين المقبلين تشغيل محطة الدوحة الغربية على الوقود النظيف ستتبعها محطة الدوحة الشرقية ثم محطة الصبية إذ من المتوقع الانتهاء من تشغيل جميع المحطات بالوقود النظيف في نهاية الشهر الجاري.

ولفتت إلى ان الدوحتين تعملان بالكامل على الوقود السائل وسيتم تحويلهما إلى الوقود النظيف بينما محطة الصبية تعمل وحداتها بقدرة 2500 ميغاواط فقط على الوقود السائل والمتبقي ويبلغ نحو 70% من إنتاج المحطة على الغاز الطبيعي كمحطتي الشويخ والشعيبة وهو الوقود الأنظف بيئيا.

ولفتت المصادر إلى ان الوزارة قد رصدت تغييرا كبيرا في نسبة الانبعاثات الخاصة بمحطة الزور بما يتوافق مع المعايير البيئية، مشيرة إلى ان التحول نحو الوقود النظيف هو المرحلة الأولى سيتبعها تحول بالكامل نحو الغاز الطبيعي في جميع المحطات.

وحول كفاءة عمليات التشغيل، قالت المصادر ان المحطات تعمل بكفاءة عالية مع الوقود النظيف، كما انه ليس هناك من فارق مادي يذكر اذ تختلف أسعار الوقود النظيف عن الوقود التقليدي وفقا لتقلبات السوق العالمي إلا أنه لا يؤثر بشكل يذكر على الميزانية الخاصة بالوقود.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع النفطي لتزويد المحطات بالوقود النظيف، حيث تزود مؤسسة البترول محطة الزور الجنوبية بالوقود النظيف منخفض الكبريت منذ العام الماضي، مؤكدا أن عمليات التحول نحو هذا النوع من الوقود تتم بعد إجراء كل الاختبارات مع المصنع العالمي للتأكد من فاعلية عمل الوقود دون أي آثار سلبية على الوحدات.

ولفت إلى ان الوقود الذي سيستهلك في المحطات العاملة بالوقود السائل هو من المصفاة الجديدة ويتميز بانخفاض نسبة الكبريت فيه من 4 جزء بالمليون (ppm) إلى 0.5 جزء بالمليون، وهو ما يتجاوز اشتراطات الهيئة العامة للبيئة التي تشترط ألا يزيد الكبريت على نسبة 1 جزء بالمليون.

وأشارت المصادر إلى أن اختفاء اللون الأبيض العائد إلى الكبريت من انبعاثات المحطات العاملة بالوقود النظيف يعتبر إنجازا بيئيا سيعمم على جميع المحطات.