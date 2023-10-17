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الشؤون افتتحت مبنى خدمة المواطن في غرب عبدالله المبارك

10/17/2023 11:33:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية مكتب خدمة المواطن ضمن مركز الخدمات المتكاملة التابع لوزارة المواصلات في مدينة غرب عبدالله المبارك.
وقال وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري إن الوزارة ملتزمة بتطبيق تعليمات مجلس الوزراء بشأن افتتاح مراكز الخدمات والمباني العامة التابعة لها في المناطق السكنية الجديدة.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الخدمات الجديدة للمواطنين سواء كبار السن أو الأماكن الترفيهية مثل المقاهي الشعبية وغيرها في المدن الجديدة.
وعلى هامش الافتتاح، دشنت وزارة الشؤون مبادرة معنوية للتأكيد على أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كما وقع المشاركون في المبادرة على جدارية خاصة تحمل خارطة فلسطين وعلمي الكويت وفلسطين بهدف كتابة عبارات وكلمات داعمة لصمود الشعب الفلسطيني والتأكيد على الموقف الحكومي الداعم للأشقاء في فلسطين.

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