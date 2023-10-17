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وزير الخارجية ضرورة وقف التصعيد وحماية المدنيين بالأراضي الفلسطينية

10/17/2023 11:33:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر مامدو صو لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، ان الشيخ سالم العبدالله أكد خلال اللقاء على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهودها الإنسانية النبيلة، وخاصة فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى محتاجيها، مشددا على ضرورة وقف التصعيد الدائر في فلسطين والأراضي المحتلة وقطاع غزة وحماية المدنيين وضمان فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة وحشد الجهود الدولية في هذا الإطار.
ونقل البيان استعراض رئيس بعثة اللجنة الدولية الصليب الأحمر للجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية المخطط لها والاحتياجات الملحة لأهالي قطاع غزة.
وأشاد رئيس بعثة الصليب الأحمر بالدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت للمنظمة ونشاطاتها الإنسانية حول العالم.
وتناول اللقاء علاقات التعاون الوثيقة بين الكويت والجنة الدولية للصليب الأحمر وآفاقها المستقبلية، بالإضافة إلى بحث أطر تعزيز العمل الإنساني الدولي ودعم الأنشطة المشتركة استجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة.

MENAFN17102023000130011022ID1107261339

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