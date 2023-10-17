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مدير معهد التخطيط مؤتمر ريادة الأعمال يعزز التنمية المستدامة في مختلف المجالات

10/17/2023 11:33:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عبدالله الشامي أهمية «المؤتمر الدولي السادس لريادة الأعمال من أجل الاستدامة والتأثير» في الدوحة ودوره في تعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وقال الشامي لـ«كونا» عقب افتتاح المؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة، إن مثل هذه المؤتمرات تسهم في تعزيز التعاون بمجالات الأبحاث والتخطيط والبحث العلمي بمختلف المجالات لاسيما في مجال التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن المؤتمر يجمع العديد من المهتمين والأكاديميين ممن لهم مساهمات وخبرات بريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى حرص المعهد على الاستفادة من الخبرات والتجارب التي من شأنها تعزيز دور المعهد العربي للتخطيط.
وأشار إلى رغبة المعهد في تفعيل بروتوكولات التعاون مع مركز الريادة والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بمجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الرياضية.
وبين أهمية التعاون المشترك مع مختلف الجهات لاسيما مركز الريادة والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لعمل أحدث الدراسات وزيادة الأبحاث والاستشارات لكل المبادرين في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر من أولويات المعهد العربي للتخطيط من أجل تعزيز القدرات التنافسية والإدارية للمعهد.
وأضاف أن المعهد يعتزم إنشاء مركز إحصائي متخصص يواكب أفضل الممارسات المتبعة في مجال إنتاج البيانات الإحصائية ونشرها واستخداماتها في دعم صناعة القرار علاوة على بناء القدرة الإحصائية لدعم عمل المعهد في مختلف المجالات.
من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد في كلمة له ألقاها بالافتتاح أهمية المؤتمر لاسيما أنه يجمع صناع القرار وأصحاب الخبرات ورواد الأعمال والباحثين والمهتمين بريادة الأعمال والابتكار بهدف تبادل الخبرات والتجارب وفهم أبعاد المرحلة المقبلة وتحدياتها.
وأضاف أن المؤتمر يمثل جسر تواصل بين الباحثين ومجتمع الأعمال لخلق تعاون مثمر وتعزيز دور التكنولوجيا في ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد بالتزامن مع معرض «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة الذي يشهد مشاركة دولية واسعة وفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لابتكار مشاريع مستدامة.

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