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سياح العالم يستمتعون بين أروقة معابد الأقصر مع نسمات الشتاء الدافئة.. صور

10/17/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Youm7) حالة من السحر والبهجة تسود بين الأفواج السياحية القادمة من حول العالم تستمتع بزيارة المعالم الأثرية والسياحية حول الأقصر، للاستمتاع بنسمات الشتاء الدافئة فى الصباح الباكر يومياً، حيث تشهد المعابد إقبالا سياحيا كبيرا من الأفواج السياحية القادمة من العواصم العالمية، وسط استعدادات مميزة من رجال السياحة والآثار بالأقصر للموسم السياحى الشتوى وزخم حركة السائحين.
وفي هذا الصدد يقول صلاح الماسخ، مدير بمعابد الكرنك ، إنه تشهد المعابد حالة من الإقبال السياحى من الأفواج القادمة من عواصم العالم من أمريكا وكندا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا ومقدونيا وإسبانيا والتشيك وغيرها من الدول الأوروبية برفقة أسرهم وعائلاتهم، للاستمتاع بالطقس الدافئ فى تلك الأيام، بجانب الإقبال الكبير من سياح الدول الأسيوية الذين يتوافدون بصورة كبيرة فى تلك الأيام على الأقصر، وسط حالة من البهجة بين العاملين بالقطاع السياحى.
وأضاف صلاح الماسخ لـ"اليوم السابع"، أن المشروعات الأثرية التي تم القيام بها على مدار السنوات الماضية، ساهمت بشكل كبير فى تقديم أفضل خدمات للسائحين القادمين من حول العالم، حيث تم تجميل المداخل الخاصة بالكرنك، ووضع علامات استرشادية باللغات المختلفة لخدمة أفضل للضيوف، بجانب مشروعات الترميم والتطوير التى تمت فى الكرنك ومعبد الأقصر وباقي معابد ومقابر البر الغربي أدت لتغيير الصورة أمام السياح خلال زيارتهم للمحافظة هذه الفترة.
ومن الجدير بالذكر أنه يجرى الاستعداد على قدم وساق فى كافة المناطق التى تخدم الأفواج السياحية خلال الموسم الجديد، عبر التعاون بين محافظة الأقصر مع مسئولى وزارة السياحة والآثار، حيث يتم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة الصحية ومستوى جودة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى الإستمرار في أعمال إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظة وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة (HC)، كما تم التأكيد على استمرار الوزارة في تقنين أوضاع الذهبيات النيلية وضمها تحت إشراف الوزارة.

الأسر-من-السياح-يستمتعون-بزيارة-المعابد

الأفواج-الأجنبية-خلال-زيارتهم-لمعابد-الكرنك

الأفواج-السياحية-خلال-الاستمتاع-فى-معابد-الأقصر

الإقبال-السياحى-داخل-معابد-الكرنك

السياح-من-حول-العالم-داخل-معابد-الأقصر

توافد-السياح-فى-معابد-الأقصر

جانب-من-الإقبال-السياحى-على-المعابد

سعادة-السياح-خلال-زيارتهم-لمعابد-الأقصر

سياح-العالم-يستمتعون-بين-أروقة-معابد-الأقصر-مع-نسمات-الشتاء

سياح-العالم-يستمتعون-بين-أروقة-معابد-الأقصر-مع-نسمات-الشتاء-الدافئة








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