Wednesday, 18 October 2023 07:13 GMT

تنفيذ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية لليوم الخامس

10/17/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Youm7) تحرص الحكومة بالتعاون مع القطاع
الخاص على استمرار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع
الأساسية
لليوم الخامس مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.

وكان أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أكد أن تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب أيضا توفير منتجات اللحوم والدواجن والبيض بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل وجود مخزون من السلع الغذائية بكفى لفترات طويلة
.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.







MENAFN17102023000132011024ID1107261312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث