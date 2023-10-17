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الإمارات تدين قصف مستشفى المعمدانى وتدعو لاجتماع طارئ بمجلس الأمن اليوم

10/17/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت الإمارات جريمة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمدانى ودعت الإمارات وروسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم الأربعاء ؛ بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك في أعقاب شن غارة على المستشفى؛
وفق" الإمارات اليوم".



وشددت خارجية الإمارات على ضرورة الوقف الفورى للعنف فى غزة وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية داعية المجتمع الدولى إلى بذل الجهود لحماية أرواح المدنيين الابرياء.



ومن جانب آخر؛ أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة الكويت واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرضت إليه اليوم مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي،



مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.



وأكدت "الخارجية" في بيانها أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.



ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة انسانية سوية.



وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بكل الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، وتدعو لوقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.



جاء قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات القتلى والجرحى، في اليوم الـ11 من العدوان على غزة












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