الرئيس الموريتانى: نتألم لما يتعرض له الشعب الفلسطينى من قتل وحصار وتشريد

MENAFN - Youm7) قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى إنه يتألم ككل الموريتانيين لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من قتل وحصار وتشريد.

وشدد الرئيس الموريتاني - وفقا لما أوردته الرئاسة الموريتانية اليوم - على أنه إذا لم يتدارك عقلاء العالم وأصحاب الضمائر الحية، ما يحدث من فظائع في فلسطين؛ فستكون جريمة اليوم آخر مسمار يدق في الثقة بالعدالة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الموريتانية الحداد ثلاثة أيام على أرواح الشهداء في الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة.

وأكدت الحكومة الموريتانية - في بيان - أنه وعلى إثر الجريمة البشعة والمجزرة المهولة التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية هذا المساء بقصفها لمستشفى المعمداني في غزة فقد تقرر إعلان الحداد الوطني على أرواح شهداء هذه المجزرة الأليمة وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وأكدت الحكومة الموريتانية إدانتها واستنكارها للجريمة البشعة والمجزرة المهولة التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية هذا المساء بقصفها لمستشفى المعمداني في غزة، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من النساء والأطفال والمدنيين العزل.

وطالبت الحكومة الموريتانية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وفرض الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية العاجلة له.



