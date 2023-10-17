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الجيش الإسرائيلى يقصف بلدة عيتا الشعب اللبنانية ردا على إطلاق قذيفة مضادة للدبابات

10/17/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق قذيفة مضادة للدبابات على قوة تابعة للجيش في منطقة شيتولا والسياج الحدودي اللبناني قبل قليل.

وأضاف المتحدث: "ردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران المدفعية على مصدر النيران في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان".

وتصاعدت توترات على الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 اكتوبر.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني
من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.







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