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المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي يدعو لتحديد المسؤولين عن استهداف مستشفى غزة ومعاقبتهم

10/17/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Youm7) دعا المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، إلى تحديد المسؤولين عن استهداف المستشفى في قطاع غزة ومعاقبتهم.

وكتب بوريل في حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أن "الأنباء الواردة من المستشفى الأهلي المعمداني في غزة تزيد من رعب المأساة التي تتفاعل أمام عيوننا منذ أيام".







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