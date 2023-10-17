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شروط التقدم للالتحاق بالدفعة الـ 12 للدراسة بموقع إعداد المفتين عن بُعد

10/17/2023 11:26:24 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت
دار الإفتاء
عن
بدء تلقى طلبات الالتحاق للدفعة الثانية عشرة للالتحاق بالدراسة بموقع إعداد المفتين عن بُعد.
يقدم الموقع نظامًا تأهيليـًّا وتدريبـيـًّا على الإفتاء باستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكتروني على الأسس العلمية الدقيقة، والمعايير التربوية الحديثة، مدته ثـلاث سنوات دراسية، وتـشرف على الموقع لجنة علمية مُشكَّلة من كبار علماء الأزهر الشريف.
شروط القبول:

أن يكون حاصلًا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها
بتقدير جيد على الأقل.أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

أن يجتاز امتحان القبول (المقابلة الشخصية).

الأوراق المطلوبة

صورة شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

صورة البطاقة الشخصية (للمصريين) وصورة جواز السفر لغير المصريين.

عدد (6) صور شخصية.طلب التحاق من المتقدم أو السفارة التابع لها باسم مفتي جمهورية مصر العربية.

صور (الشهادة / الشهادات) العلمية التي حصل عليها موثقة أو مستخرج رسمى منها .

السيرة الذاتية.

يتم الاطلاع على الأصول وقت التقديم، كما يجب أن تكون كل الأوراق لغير المصريين موثقة ومعتمدة من السفارة المصرية.





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