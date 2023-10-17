شروط التقدم للالتحاق بالدفعة الـ 12 للدراسة بموقع إعداد المفتين عن بُعد

(MENAFN
- Youm7) أعلنت
دار الإفتاء
عن
بدء تلقى طلبات الالتحاق للدفعة الثانية عشرة للالتحاق بالدراسة بموقع إعداد المفتين عن بُعد.
يقدم الموقع نظامًا تأهيليـًّا وتدريبـيـًّا على الإفتاء باستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكتروني على الأسس العلمية الدقيقة، والمعايير التربوية الحديثة، مدته ثـلاث سنوات دراسية، وتـشرف على الموقع لجنة علمية مُشكَّلة من كبار علماء الأزهر الشريف.
شروط القبول:
أن يكون حاصلًا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها
بتقدير جيد على الأقل.أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.
أن يجتاز امتحان القبول (المقابلة الشخصية).
الأوراق المطلوبة
صورة شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
صورة البطاقة الشخصية (للمصريين) وصورة جواز السفر لغير المصريين.
عدد (6) صور شخصية.طلب التحاق من المتقدم أو السفارة التابع لها باسم مفتي جمهورية مصر العربية.
صور (الشهادة / الشهادات) العلمية التي حصل عليها موثقة أو مستخرج رسمى منها .
السيرة الذاتية.
يتم الاطلاع على الأصول وقت التقديم، كما يجب أن تكون كل الأوراق لغير المصريين موثقة ومعتمدة من السفارة المصرية.
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