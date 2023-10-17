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عميد طب أسنان القاهرة: قدمنا الخدمات الطبية لأكثر من 8 آلاف مواطن ضمن قوافل حياة كريمة

10/17/2023 11:26:24 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ، إن قوافل الكلية نجحت فى تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 8 آلاف مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة والتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.



وأضاف الدكتور هشام عبد الحكم فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الخدمات الطبية لقوافل الكلية على مستوى قرى محافظة الجيزة مؤكدًا أنه فى إطار توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تواصل الكلية تنفيد القوافل الطبية طوال الفترة المقبلة، وذلك ضمن دور الكلية فى خدمة المجتمع.



وأشار عميد كلية طب الاسنان بجامعة القاهرة إلى أنه تم تحويل عدد من المرضى إلى مستشفى الكلية لاستكمال العلاج وإجراء بعض العمليات الجراحية، مؤكدًا أن جميع الخدمات والكشف الطبى تتم مجانًا لخدمة المواطنين.



وتابع الدكتور هشام عبد الحكم، أن ضمن أعمال القوافل الطبية يتم تنظيم ندوات توعوية للمواطنين ، عن أمراض الأسنان ، ومكافحة أمراض اللثة والتسوس.












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