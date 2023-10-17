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تفاصيل خدمات مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان لتنمية مهارات الطلاب

10/17/2023 11:26:24 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان للطلاب رسالته
والخدمات التي يقدمها وتتمثل رسالة المركز في
تطوير قدرات طلاب الجامعة وخريجيها والباحثين داخل الجامعة وخارجها، وإكسابهم المهارات اللغوية الأساسية والاستجابة لاحتياجاتهم اللغوية بالإضافة إلى تنمية المهارات في كافة التخصصات العلمية بالكلية من خلال الدورات التدريبية والأنشطة، وأن يصبح مركزا متميزا في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.



ويقدم المركز العديد من الخدمات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،وتهدف الخدمات المقدمة من المركز إلى تنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم، وتتمثل الخدمات المقدمة فى :



1-
امتحان اللغة الإنجليزية الأكاديمي (تويفل) ودورات تأهيلية للحصول عليه.



2- ترجمة المستندات من اللغة العربية إلى جميع اللغات الأجنبية والعكس.





3- التدقيق اللغوي لعناوين الرسائل باللغات الأجنبية، بجانب مراجعة المستندات المترجمة باللغات الأجنبية.





4- يقدم المركز دورات تدريبية في تعليم اللغات الأجنبية المختلفة





5- يتيح المركز دورة الكفاءة في كتابة الرسائل العلمية باللغة العربية، دورة اللغة العربية لغير الناطقين بها، وأيضا دورات تدريبية متخصصة في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة.





ويمكن للطلاب الراغبين فى الحجز يمكن التوجه لمركز اللغات بكلية الآداب بالحرم الجامعى، كما يمكن الالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية والحصول على مواعيد الدورات والامتحانات من خلال الموقع الإلكتروني للمركز.




















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