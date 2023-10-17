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وزارة الصحة تكشف أهمية فرق التدخل السريع فى انقاذ الحالات الطارئة

10/17/2023 11:26:24 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور خالد الخطيب إن فرق التدخل السريع هى فرق طبية للتدخل السريع في الحالات الطارئة والأزمات والكوارث بهدف دعم المستشفيات بالفرق الطبية المؤهلة الأساسية والشخصية أو عمل مستشفيات ميدانية عند الضرورة وتكمن أهميتها فى التقييم والتصنيف والإشراف على الاسعافات ونقل المصابين لمستشفيات الاخلاء كما أن لها أهمية فى التأمين الطبى ودعم مستشفيات الاخلاء المحيطة بأماكن التجمعات والحشود الجماهيرية والاحداث الكبرى.





وأوضح أنه تم رفع كفاءة أقسام الطوارئ من التجهيزات الطبية بالمستشفيات حيث تم توفير 256 "كراش كار" التى تتضمن الصدمات الكهربائية، وأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتم توزيعها على أقسام الطوارئ، حسب الاحتياج ومعدل تدفق الحالات المرضية، مشيرا إلى العمل على تقليل حالات قوائم الانتظار وزيادة سرعة دوران الأسرة من حالات الرعايات المركزة والحضانات من خلال متابعة مشروع رعايات وحضانات مصر.





وقال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إن الوزارة قامت بتخصيص فرق للمرور على المستشفيات، لعمل حصر باحتياجات أقسام الاستقبال والرعاية، من الموارد البشرية والمستلزمات، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية، إلى جانب تنظيم تدريبات للصيادلة الإكلينيكيين على برامج التغذية العلاجية للمرضى فى أقسام الرعاية.














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