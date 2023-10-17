مستشار الأمن القومى الإسرائيلى يتوقع تدخل الولايات المتحدة إذا اتسع نطاق حرب غزة

MENAFN - Youm7) توقع مستشار الأمن القومى الإسرائيلى تساحى هنجبى، أن "تتدخل" الولايات المتحدة إذا تصاعدت الحرب في غزة إلى حد دخول إيران و"حزب الله" إلى جانب "حماس".

وفي مؤتمر صحافي نقله التلفزيون، لفت تساحي هنغبي إلى مواقف التعبير عن الدعم من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تضمنت انتشار البحرية الأمريكية في البحر المتوسط وتحذيرا معلنا للجماعة اللبنانية وطهران

كي يبتعدا عن القتال.

وأوضح

هنغبي قائلا: "هذا يوضح لأعدائنا أن

هناك تدخلا أمريكيا سيحصل بمجرد أن يتخيلوا المشاركة في الهجوم على مواطني إسرائيل".

وتابع دون الخوض في تفاصيل: "إسرائيل لن تكون وحدها... القوة الأمريكية موجودة هنا وجاهزة".

وكشفت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي

قد يبدأ هجومه البري على قطاع غزة، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتظرة إلى إسرائيل غدا الأربعاء.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيزور إسرائيل يوم غد الأربعاء "للتضامن معها في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه "حماس"، لافتا إلى أنه

سيغادر بعد ذلك إلى الأردن

للوقوف على الاحتياجات الإنسانية الماسة، والاجتماع بالقادة، وتوضيح أن "حماس لا تدافع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وكان

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن فجر اليوم الثلاثاء أن

بايدن سيزور إسرائيل

الأربعاء للتضامن معها.

ودافع بايدن في مقابلة قبل أيام مع قناة cbs

عن قيام إسرائيل بقتل وجرح وتشريد آلاف المدنيين الفلسطينيين ردا على عملية "طوفان الأقصى"، زاعما أن "هناك فرقا جوهريا... فإسرائيل تلاحق مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في أعمال همجية لا تقل

ضخامة عن المحرقة... ولذلك أعتقد أن على إسرائيل أن ترد... عليهم أن يلاحقوا حماس".

واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل "لها

أهمية استراتيجية

للشرق الأوسط بأكمله، ومهم التأثير الذي يترتب عن حضور أرفع شخصية في الولايات المتحدة إلى إسرائيل في وقت الحرب".

وهدد وزير الخارجية الإيراني

حسين أمير عبد اللهيان

بأنه إذا "استمر النظام الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، فإن أي عمل ممكن".

وكشفت

مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية،

أن الولايات المتحدة وجهت فريق رد سريع مكوناً من 2000 جندي من مشاة البحرية إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط قبالة إسرائيل.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3000 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1500 جريح في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

وأعلن

"حزب الله" اللبنانى الثلاثاء

استهداف مواقع وآليات إسرائيلية عديدة مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني

من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.