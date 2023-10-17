تأجيل التصويت على مشروع القرار البرازيلى حول الوضع فى الشرق الأوسط

MENAFN - Youm7) أعلنت بعثة البرازيل لدى الأمم المتحدة عن تأجيل التصويت على مشروع القرار البرازيلي، بشأن الوضع في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد في قطاع غزة.

وأوضحت البعثة، أن التصويت من المقرر أن يجري يوم الأربعاء 18 أكتوبر عند الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك.

ويأتي ذلك بعد يوم من عدم تبني المجلس لمشروع قرار روسي حول الوضع في غزة، كان يتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار فورا، ويدين العنف ضد المدنيين وكافة الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى والرهائن.

ولم يتضمن مشروع القرار الروسي، الذي أيدته الصين والإمارات والغابون وموزمبيق، والذي

استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا

حق الفيتو ضده، أي ذكر لحركة "حماس" تحديدا.

وأعدت البرازيل مشروع قرار خاصا بها، يختلف مبدئيا عن المشروع الروسي بإدانته "الهجوم الإرهابي من قبل حماس" على إسرائيل.