الخارجية الروسية تنتقد ممارسات الدول الغربية غير العادلة فى العقوبات ضد إيران

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، الثلاثاء ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي في ملف العقوبات الغربية ضد إيران.

وجاء في البيان: "نعتقد أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تنفذ بدقة بما يتفق تماما مع المعايير المتفق عليها".

وأدانت الخارجية الروسية بشدة "ممارسات الدول الغربية غير العادلة" في هذه القضية، وأشارت إلى أن الغرب "يسعى إلى

تسوية حسابات سياسية

مع طهران."

وتابع البيان: "الغرب يضرب خطة العمل المشتركة (خطة البرنامج النووي الإيراني)، مما يدل علانية على عدم احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسلطة مجلس الأمن".

وأضاف: "بقيت وعود الإدارة الأمريكية الحالية

بالتخلي عن سياسة الضغط

على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي كلاما بكلام فقط، والاتحاد الأوروبي الذي لا يزال رسميا منسق اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة، وكذلك الدول الأوروبية التي تشارك بشكل مباشر في الاتفاق النووي، في موقف قبيح وغامض للغاية".

وأكدت الوزارة، أن الغرب "يضخّم الخطر الإيراني الوهمي" لتبرير تصرفاته، مشيرة إلى أن تدابير الدول الغربية هي "مظهر من مظاهر عدم قبولها التفاوض".