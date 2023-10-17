الزمالك يتدرب فى البحرين استعدادا لمواجهة الأهلى فى سوبر السلة

(MENAFN
- Youm7) يخوض اليوم فريق كرة السلة بنادى
الزمالك
أول مران له فى البحرين، استعدادا لخوض مباراة السوبر والتى تجمع الفريق مع الأهلى فى المباراة التى تحسم بطل السوبر.
وتقام مباراة سوبر السلة الجمعة المقبل فى العاصمة البحرينية المنامة، بين الأهلى حامل لقبى الدورى وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.
فى المقابل حدد الجهاز الفني لفريق كرة
سلة الأهلى ، بقيادة الإسبانى أوجستى بوش، موعد السفر إلى البحرين والمقرر له غدا الأربعاء، لمواجهة الزمالك فى مباراة سوبر كرة السلة.
وكان الاتحاد المصرى قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحرينى لكرة السلة فى حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصرى فى البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.
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