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الزمالك يتدرب فى البحرين استعدادا لمواجهة الأهلى فى سوبر السلة

10/17/2023 11:26:17 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض اليوم فريق كرة السلة بنادى
الزمالك
أول مران له فى البحرين، استعدادا لخوض مباراة السوبر والتى تجمع الفريق مع الأهلى فى المباراة التى تحسم بطل السوبر.

وتقام مباراة سوبر السلة الجمعة المقبل فى العاصمة البحرينية المنامة، بين الأهلى حامل لقبى الدورى وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.

فى المقابل حدد الجهاز الفني لفريق كرة
سلة الأهلى ، بقيادة الإسبانى أوجستى بوش، موعد السفر إلى البحرين والمقرر له غدا الأربعاء، لمواجهة الزمالك فى مباراة سوبر كرة السلة.

وكان الاتحاد المصرى قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحرينى لكرة السلة فى حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصرى فى البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.







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