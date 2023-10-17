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موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى بالدورى الأفريقى

10/17/2023 11:26:17 PM
(MENAFN- Youm7) تطير بعثة النادي الأهل إلى العاصمة التنزانية دار السلام، اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).



بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.



طريق الأهلى فى الدوري الأفريقى

فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا
التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).



مواجهات الأهلى وسيمبا التنزانى

التقى الأهلي وسيمبا التنزاني في 4 مواجهات تاريخية جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية بالبطولة.



وتواجه الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين فيما انتصر سيمبا التنزاني في مواجهتين فقط، تمكن المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط.












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