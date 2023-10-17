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اللاعبون الدوليون ينتظمون فى مران الزمالك اليوم

10/17/2023 11:26:17 PM
(MENAFN- Youm7) ينتظم لاعبو الزمالك الدوليون أحمد فتوح،أحمد سيد زيزو،محمد صبحى في التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطنى الذى أقيم فى الإمارات وتخلله مباراتين وديتين مع منتخبى زامبيا والجزائر.
وفضل الجهاز الفنى للزمالك، إراحة اللاعبين من مران الأمس الثلاثاء، عقب وصولهم منذ ساعات فقط، مع بعثة المنتخب الوطني من دولة الإمارات، خوفا من تعرضهم للإرهاق،وليكونوا فى أتم الجاهزية الفنية استعدادا لمواجهة سموحة المقرر
لها يوم
السبت المقبل
ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر
مسابقة دورى نايل.
من ناحية أخرى تواجد الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك ، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح الأمس الثلاثاء على ملعب الترسانة، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب وصول المدرب إلى القاهرة خلال الساعات الماضية بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته في بلاده، وقاد فريدي هيريرا هيرناندو التدريبات اليوم بصحبة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وأدى لاعبو الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على بعض الجوانب التأهيلية منها تقوية العضلات ، بجانب أمور أخرى لتجهيز الفريق
بالشكل البدني الأمثل من خلال أداء تدريبات داخل صالة
الجيمانيزيوم أو في ملعب نادي الترسانة استعدادا
لمباراة سموحة المقبلة .
وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق وأحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين على متابعة هذه الفقرة للوقوف
على حالة اللاعبين وجاهزيتهم استعدادا للمباراة المقبلة.
ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.








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