اللاعبون الدوليون ينتظمون فى مران الزمالك اليوم

(MENAFN
- Youm7) ينتظم لاعبو الزمالك الدوليون أحمد فتوح،أحمد سيد زيزو،محمد صبحى في التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطنى الذى أقيم فى الإمارات وتخلله مباراتين وديتين مع منتخبى زامبيا والجزائر.
وفضل الجهاز الفنى للزمالك، إراحة اللاعبين من مران الأمس الثلاثاء، عقب وصولهم منذ ساعات فقط، مع بعثة المنتخب الوطني من دولة الإمارات، خوفا من تعرضهم للإرهاق،وليكونوا فى أتم الجاهزية الفنية استعدادا لمواجهة سموحة المقرر
لها يوم
السبت المقبل
ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر
مسابقة دورى نايل.
من ناحية أخرى تواجد الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك ، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح الأمس الثلاثاء على ملعب الترسانة، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
جاء ذلك عقب وصول المدرب إلى القاهرة خلال الساعات الماضية بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته في بلاده، وقاد فريدي هيريرا هيرناندو التدريبات اليوم بصحبة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد.
وأدى لاعبو الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على بعض الجوانب التأهيلية منها تقوية العضلات ، بجانب أمور أخرى لتجهيز الفريق
بالشكل البدني الأمثل من خلال أداء تدريبات داخل صالة
الجيمانيزيوم أو في ملعب نادي الترسانة استعدادا
لمباراة سموحة المقبلة .
وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق وأحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين على متابعة هذه الفقرة للوقوف
على حالة اللاعبين وجاهزيتهم استعدادا للمباراة المقبلة.
ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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