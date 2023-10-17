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الأهلي يطير إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بالدورى الأفريقى

10/17/2023 11:26:17 PM
(MENAFN- Youm7) تطير بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة التنزانية دار السلام، اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.



ويتدرب فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، قبل أن يتناول لاعبو الفريق الأحمر وجبة الغداء في فندق النادي ويستقل الحافلة التي تنقلهم إلى مطار القاهرة ومن ثم ركوب الطائرة الخاصة التي ستتوجه عصر اليوم إلى تنزانيا، لخوض مباراة الجمعة المقبل.



وحرص مسئولو النادي الأهلي على توفير رحلة طيران خاصة في السفر إلى تنزانيا، لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد والتعب من طول رحلة السفر، بخلاف خوض اللاعبين الدوليين مباريات قوية رفقة منتخباتهم خلال الأجندة الدولية لشهر أكتوبر.



يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.



وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا
التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

كان الاهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.












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